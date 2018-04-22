السويس - أ ش أ

واصل الأهلي بطل الموسم الحالي انتصاراته في الدوري الممتاز بعد فوزه علي مضيفه بتروجيت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم /الأحد/ باستاد الجيش بالسويس في إطار مباريات الجولة الـ 33 من الدوري الممتاز.

تقدم سعد الدين سمير بالهدف الأول للأهلي في الدقيقة 22، وسجل مروان محسن الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 55، وأحرز عمر النجدي هدف بتروجيت الوحيد في الدقيقة 78.

وبهذا لفوز أصبح رصيد الأهلي 85 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، وفي المقابل توقف بتروجيت عند 38 نقطة في المركز الـ12.

وواصل الأهلي تحطيم الأرقام القياسية بعدما وصل إلى الهدف 72، ليصبح النادي الأكثر تسجيلا للأهداف في موسم واحد بالدوري الممتاز، متجاوزا رقم الترسانة الذي سجل 71 هدفا موسم (1963-1964).