القاهرة أ ش أ

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 23 لسنة 2018 بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وتسري أحكام القانون على هيئات التعليم العالي والبحث العلمي من جامعات حكومية وأهلية ومراكز وهيئات ومعاهد بحثية تابعة للوزارات المختلفة ولا تخل أحكام القانون بأي مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من الضمانات والحوافز المقررة لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي أو الشركات التي تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية.