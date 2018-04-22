الكويت -أ ش أ

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم, اليوم الأحد, أن حل المجلس, هو حق خالص لأمير الكويت, مشيرا إلى أن الأمير من يقدر توقيت وأسباب حل المجلس.

وأضاف الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة “وفق ما لدي من معلومات, فلا يوجد أي مبرر أو سبب يدعو لحل مجلس الأمة”; وذلك ردا حول ما يثار عن حل المجلس خلال الفترة المقبلة.

وكانت أنباء قد ترددت عن وجود نية لحل مجلس الأمة الكويتي, ببعض وسائل الإعلام المحلية, وصفحات التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي أن الاستجواب المقدم من أحد النواب والموجه إلى وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها, سيدرج على أعمال الجلسة المقبلة في الأول من شهر مايو المقبل, لافتا إلى أن لديه في الجلسة المقبلة ثلاثة استجوابات, الأول لوزير النفط, والثاني لرئيس مجلس الوزراء والثالث لوزيرة الشئون الاجتماعية والعمل.