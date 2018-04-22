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انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وبتروجت، التي تقام حاليًا على ملعب الجيش بالسويس، ضمن الجولة الـ33 بالدوري، بتقدم الأحمر بهدف، سجّله سعد سمير.

وتقدم سعد سمير للأهلي في الدقيقة الـ21، بعد استغلال كرة عرضية من ضربة حرة في الجبهة اليسرى، حصل عليها ونفذها وليد سليمان.

وكان المارد الأحمر قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من: شريف إكرامي، وأحمد فتحي، ومحمد نجيب، وسعد سمير، وصبري رحيل، وعمرو السولية، وهشام محمد، وأحمد حمدي، ووليد سليمان، وكريم نيدفيد، ووليد أزارو.