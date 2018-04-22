ستوكهولم -أ ش أ

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم “الأحد” أن مجلس الأمن يواجه حالة من الشلل بشأن الأزمة السورية, لافتا إلى أن التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط تثير الكثير من القلق.

وأضاف جوتيريش , خلال كلمته في مؤتمر صحفي بالسويد, أن المجتمع الدولي مازال غير قادر على إيجاد آلية لمعاقبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا, واصفا الوضع في منطقة الشرق الأوسط بـ”المأساوي”.

وأشاد “جوتيريش” بالجهود المستمرة للدبلوماسية السويدية لإقامة جسر وإيجاد نقطة بداية لحل ومواجهة الوضع المأساوي في سوريا وتسبب في معاناة السوريين ولجوء نحو 5 ملايين سوري داخل وخارج البلاد.

وعن الاتفاق النووي الإيراني, أشار “جوتيريش” إلى أن المشكلة النووية تظل في مقدمة مشكلات المنطقة, مضيفا “أن الاتفاق النووي الإيراني كان إنجاز للمجتمع الدولي, وأنه في حالة انهيار الاتفاق النووي ستواصل إيران برنامجها, مما سيفتح المجال أمام بلدان أخرى أن تحذوا حذو إيران, وسنشهد في النهاية انتشار للأسلحة النووية, بالإضافة إلى فشل الالتزامات الدولية”.