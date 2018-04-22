وكالات

تعاونت مؤسسة نيو ستوري الخيرية مع شركة الطباعة ثلاثية الأبعاد “آيكون” لتصميم منازل يمكن بناؤها باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد في أقل من يوم بتكلفة تصل إلى 4000 دولار.

وتشير شركة آيكون إلى أن هذا أول منزل صالح للعيش، بحيث تبلغ مساحة المنزل بين 55 و 75 متر مربع، في حين توضح الجمعية الخيرية إلى أن مشاريعها الأولى ستكون في المناطق الريفية في أمريكا الوسطى.

وتبعاً لبساطة المنزل فإن السؤال الذي يطرح نفسه يتمحور حول هل هذا المنزل يشكل حلاً يساعد في تخفيف حدة الفقر في المدن الأمريكية الكبرى على سبيل المثال، إذ وفقاً لتقرير صادر في 2017 عن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من بعض أشكال التشرد في الولايات المتحدة حوالي 554 ألف شخص، ويتركز نصف هؤلاء الأشخاص في خمس ولايات.

ويتواجد في الوقت الحالي العديد من المشاكل المتعلقة بهذه الفكرة على المستوى التقني، وأن الغرض من منازل مثل هذه هي أن تكون مؤقتة وليست دائمة.

ويمكن لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد أن تعطي دفعة كبيرة لصناعة البناء والتشييد التي تعتبر بطيئة حالياً، كما تساعد على تخفيض تكاليف الجمع والنقل والبناء، بحيث يمكن الحصول على مكان للعيش صديق للبيئة وبأسعار معقولة جداً.