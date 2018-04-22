أخبار مصر - حمودة كامل

شارك فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في افتتاح المؤتمر الدولي الخامس لجودة التعليم، تحت شعار “تأملات، آفاق، تطلعات”، والذي نظمته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اليوم الأحد.

ورافق فضيلة رئيس الجامعة، خلال فعاليات افتتاح المؤتمر، الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من عمداء الكليات بالجامعة.

ونظم المؤتمر تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ورئيسة المؤتمر، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، ورؤساء الجامعات وعدد من الخبراء والتربويين فى مجال التعليم.

جدير بالإشارة أن المؤتمر الدولي لجودة التعليم تنظمه الهيئة سنويا بمشاركة هيئات ومنظمات الجودة والاعتماد العالمية وخبراء التعليم الدوليين من الاتحاد الأوروبي بدول ألمانيا وانجلترا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا وبالولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة هيئات الجودة بعدد من الدول العربية.

وتحظى الدورة الخامسة للمؤتمر الدولي الخامس لجودة التعليم بمشاركة دولية واسعة من كبرى شبكات ومنظمات الجودة والاعتماد التعليم العالمية، حيث يشارك في هذه الدورة مجلس اعتماد التعليم العالي بالولايات المتحدة الأمريكية (CHEA) وهو من أقدم واكبر المنظمات العالمية في اعتماد مؤسسات التعليم العالي، الاتحاد الدولي للتعليم الطبي بالولايات المتحدة الأمريكية (WFME)، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، كما يشارك الاتحاد الأوروبي ممثلا في عدة دول منها هيئة الجودة والاعتماد بانجلترا، الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD)، هيئة الاعتماد الألمانية (AQAS).

كما يشارك في المؤتمر مجلس الاتحاد الأفريقي لضمان جودة التعليم، منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو)، منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (اليونيسيف)، الشبكة العربية لضمان جودة التعليم العالي (ANQAHE)، مبادرة ضبط جودة التعليم العالي بالدول الإفريقية (HAQAA)، وتشارك هيئة جودة التعليم بدولة الأمارات والمملكة العربية السعودية.