الرياض -أ ش أ

اكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي, إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت في تمام الساعة الرابعة وأربعة وعشرين دقيقة, مساء اليوم الأحد, إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي, في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”, أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان, وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه, ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية وتسببها في إحداث حريق في إحدى المزارع المملوكة لمواطن دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات.

وأضاف أن هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة وتهديد الأمن الإقليمي والدولي, وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي قد رصدت في الساعة 2:28 من ظهر اليوم صاروخا باليستيا كان متجها للمملكة وسقط في منطقة صحراوية خالية دون وقوع أضرار.