أخبار مصر - غباشى خيرالله

أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة ان المحافظة ستبدأ اعتباراً من الساعة 12 مساء غداً الاثنين تغيير طبقة الايبوكس بكوبرى الدقى المعدنى فى الاتجاه المؤدى الى حديقة الاورمان حيث سيتم غلق حارة لمدة 15 يوماً وبعد الانتهاء من هذا الجزء سيتم البدء فى الحارة الاخرى فى نفس الاتجاه على ان ينتهى العمل قبل بدء شهر رمضان فى الاتجاه المؤدى الى حديقة الاورمان.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ يرافقه نائبه اللواء علاء الهراس لكوبرى الدقى المعدنى بعد تهالك طبقة الايبوكس وضرورة تجديدها.

واكد المحافظ على اهمية تواجد كافة الجهات المسئوله من الادارة العامة لمرور الجيزة ومديرية الطرق وحى الدقى مشدداً على مهندسى شركة المقاولون العرب سرعة الانتهاء من العمل وتكثيف الاعمال والعمل على مدار اليوم لسرعة الانتهاء قبل حلول شهر رمضان.

وقال المحافظ انه تم تكليف الادارة العامة لمرور الجيزة بتركيب لوحات ارشادية وتكثيف التواجد المرورى لتيسير حركة السيارات مشيراً انه سيتم فتح شارع التحرير فى الاتجاه المؤدى الى حديقة الاورمان بميدان الدقى لاستخدامه كمسار للسيارات لتخفيف العبء عن كوبرى الدقى المعدنى.

حضر الجولة اللواء نادر سعيد رئيس حى الدقى والمهندس فتحى سيد مدير مديرية الطرق والعقيد وائل طاهر مدير ادارة التخطيط بالادارة العامة لمرور الجيزة.