أخبار مصر - شيماء صالح

ناقشت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، خلال اجتماعها ، اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إنجى فهيم، بشأن سرقة بعض الحشوات والمشكاوات من المساجد الأثرية في الآونة الأخيرة تحديدا وذلك بحضور وزير الآثار خالد العنانى.

أكد الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، أن هناك الكثير من المساجد الأثرية بمحافظة القاهرة ولكن هذه المساجد تقع تحت ولاية وزارة الأوقاف والمقتنيات الأثرية الموجودة بها تابعة لوزارة الآثار.

وأوضح العنانى، أنه بعد سرقة بعض هذه الحشوات الأثرية والمشكاوات خاصة وأنها صغيرة الحجم، وتكرار هذه الواقعة بشكل مستمر تم تشكيل لجنة دائمة بالوزارة لتسجيل جميع القطع الأثرية وهذه المقتنيات بشكل كامل على مستوى كافة المساجد الأثرية.

وأوصت اللجنة بضرورة توحيد الجهات المسئولة عن تأمين المساجد الأثرية على أن تكون جهة واحدة مسئولة عن التأمين.