الإسكندرية - أ ش أ

أعلن محمد عمر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإتحاد السكندري، قائمة فريقه الذى يستعد لمواجهة نظيره مصر المقاصة غدا الإثنين على ملعب استاد القاهرة فى اطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى.

وضمت القائمة كلاً من: الهانى سليمان، رضا السيد، عمرو خليل، محمد عادل، هشام شحاتة، كريم الديب، بازوكا، مروان النجار، رمزى خالد، أحمد كابوريا، اسلام كانو، فوزى الحناوى، عاشور الأدهم، خالد الغندور، نور السيد، محمد أسامة، رزاق سيسيه، أحمد الألفى، محمد ناجى وإيمانويل بناهينى.

وشهدت قائمة المباراة عودة محمد بازوكا بعد تعافيه من الإصابة بخلع فى الكتف والتى حرمته من المشاركة أمام الزمالك، وكذلك عودة أحمد كابوريا بعد غياب 3 مباريات متتالية بسبب قرار تأديبي.

ويحتل السكندري المركز العاشر في جدول ترتيب فرق مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة.