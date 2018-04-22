أعلنت لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد المباريات المؤجلة لفريق المصري، ببطولة الدوري.

حددت اللجنة يوم 2 مايو موعداً لمباراة المصري وإنبي المؤجلة من الأسبوع الـ 32 للدوري، و11 مايو موعداً لمباراة المصري والإسماعيلي المؤجلة من الأسبوع الـ 24 للدوري، و22 من الشهر المقبل موعداً للقاء المصري مع الأهلي، والمؤجلة من الجولة الـ 28 للدوري.

كما قامت اللجنة بتعديل موعدي مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، لتقام يومي 7 و8 من الشهر المقبل.