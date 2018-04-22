عدن -أ ش أ

شن طيران التحالف العربي غارات جوية /اليوم الأحد/ على جبال السحي وجبل الحمام وغرب جبل القاهر في الجنوب الشرقي لمدينة الراهدة التى تتمركز فيها عناصر ميليشيات الحوثي الخارجة عن الشرعية باليمن.

وقد اكد الناطق بإسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب إن عددا من العناصر الحوثية لقوا مصرعهم جراء الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات التحالف العربي.

وأضاف أن الغارات الجوية دمرت أربعة أطقم عسكرية على متنها العديد من الأفراد الحوثية كانت تنقل تعزيزات من الأفراد والعتاد.

وأكدت مصادر ميدانية أن أكثر من 30 عنصرا من الحوثيين سقطوا في هذه الغارة، وتواصل مدفعية الجيش اليمني استهداف المواقع الحوثية.