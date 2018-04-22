الإسكندرية أ ش أ

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين; لحيازتهم كميات كبيرة من الأقراص والمواد المخدرة والأسلحة والذخائر بغرض الاتجار.

صدر القرار برئاسة المستشار جابر عبدالحميد خليل رئيس المحكمة, وعضوية المستشارين بهجت عبداللطيف والمستشار أحمد جلال الدين, وأمين سر عمرو ذكي. ترجع أحداث القضية رقم 36765 لسنة 2016 جنايات قسم عامرية أول, حين تلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر, إخطارا من مدير إدارة المباحث الجنائية, يفيد بالقبض على كل من “ن . أ” و”ن . م” و”ه . ع” بحوزتهم ثلاثة أطنان من مخدر الحشيش, و42 مليون قرص مخدر, و4 بنادق آلية, ومليون و600 ألف طلقة آلي, و5 بنادق خرطوش, و500 ألف طلقة خرطوش.

تم التحفظ على المضبوطات, وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق, وإحالتهم للمحاكمة, ليصدر الحكم المتقدم.