وكالات

أكدت جوجل إنها بصدد تحسين تطبيق الدردشة النصية بنظام التشغيل أندرويد وذلك بإصدار خدمة مراسلات جديدة مدمجة داخل نظام أندرويد تحمل اسم Chat لتكون بديلاً لتطبيق رسائل أندرويد Android Messages، ويهدف هذا التحسين إلى أن يكون تطبيق المراسلة بنظام أندرويد في مصاف تطبيقات المراسلة الشهيرة مثل تطبيق iMessage الخاص بشركة أبل.

يعتبر إطلاق هذه الخدمة الجديدة مهماً لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد حيث سيتيح لهم معيار RCS الجديد الإستفادة من ميزات المراسلة الأكثر تقدمًا مثل: إشعارات قراءة رسائل الدردشة، إرسال واستقبال الملصقات Stickers والصور بنسق GIF وكل ما يمكنك تخيله من مميزات ممكنة لتطبيق دردشة في عام 2018.

وبالرغم من أن العديد من تطبيقات الدردشة بأنظمة أندرويد في الوقت الحالي تحتوي على هذه الخصائص، ولكن نظراً لانتشار هواتف أندرويد وكثرة أعداد مزودي خدمات الاتصالات فإن كل هذه الخصائص لا تتوافر بشكل كامل في تطبيق كتابة النصوص الإفتراضي في كل الهواتف. فمثلا عند قيامك بإستخدام الملصقات Stickers أو صور GIF عند إرسالك رسالة من هاتف سامسونج فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن تصل للطرف الآخر الذي يستخدم هاتف موتورولا بنفس الشكل.

وحتى وقتنا هذا تقول جوجل إنها حصلت على موافقات بالالتزام بمعيار RCS من 55 شركة من مزودي خدمات الاتصالات و11 شركة تصنيع هواتف.

تسعى جوجل إلى الدخول بقوة إلى عالم تطبيقات المراسلة الفورية، عن طريق خدمتها الجديدة Chat التي تتسم بأنها تعمل باستمرار سواء كان الهاتف متصلاً أو غير متصل بالإنترنت، وذلك من من خلال شراكتها مع شركات تصنيع الهواتف الذكية من جهة وشركات مزودي خدمات الاتصالات من جهة أخرى.