أخبار مصر - شيماء صالح

وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق منحة بشأن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للشركة القابضة لكهرباء مصر بجمهورية مصر العربية بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الموقع فى القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2017.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة على عبد العال، اليوم الأحد، بعدما استعرض رئيس لجنة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس التى ناقشت الاتفاقية النائب طلعت السويدى .