عمان -أ ش أ

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني, ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإعادة تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين, للتوصل إلى سلام عادل ودائم وفق حل الدولتين, يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني, في قصر الحسينية بعمان اليوم الأحد, وفدا من مركز دراسات أمريكي متخصص بعملية السلام في الشرق الأوسط.

ووفقا للديوان الملكي الهاشمي, أعاد العاهل الأردني التأكيد أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد على أن الأردن مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس, وذلك من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وتناول اللقاء الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا), وأهمية دعمها وتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية للاجئين.