بنها - أ ش أ

بحث اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم /الأحد/ مع مسئولي شركة “نستلة” إمكانية تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية لمواطني قرى جمجرة وكفر الأربعين بمركز بنها وتطوير ورصف طريق مدخل قرية جمجرة بتكلفة 15 مليون جنيه وتبطين ترعة السنيتي .

وأصدر تعليماته للجهاز التنفيذي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية للتأكد من الانتهاء من جميع المرافق وإخطار الشركة بالبدء في التنفيذ بمجرد الانتهاء من ذلك.

كما تمت مناقشة تنفيذ مبادرة للكشف عن فيروس سي للإعلان عن جمجرة خالية من فيروس سي، ويهدف المشروع إلى فحص 5 آلاف مواطن .. ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الشركة للبدء في تنفيذ الحملة في أقرب وقت ممكن.

وناقش المحافظ أيضا مع مسئولي الشركة إنشاء مركز شباب لقرية كفر الأربعين وجمجرة على مساحة 1100 متر مربع .

حضر الاجتماع رئيس مدينة بنها ومديرو مديريات الرى والشباب والرياضة والصحة والطرق.