تمكنت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارات المرور بمديريات الأمن في مختلف محافظات الجمهورية، من ضبط 59 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات والخمور، على مدار يومين.

ووفقًا لإحصائية من واقع بيانات وزارة الداخلية، فقد أعلنت الإدارة العامة للمرور في حملاتها بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الفترة نفسها ضبط 137 ألف مخالفة مرورية متنوعة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجار استمرار الحملات المرورية.

ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري ومواجهة حوادث المرور، وفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.