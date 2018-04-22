الكويت- أ ش أ

أدان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح, الهجوم الانتحاري الذي استهدف مركزا لتسجيل الناخبين في العاصمة كابول, وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا.

وأكد الشيخ صباح الأحمد في برقية عزاء إلى الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية الآثمة, التي تستهدف أرواح الأبرياء الآمنين, والمنافية لكافة الشرائع والقيم الانسانية.

وأعرب أمير الكويت عن خالص تعازيه, وصادق مواساته بضحايا الهجوم الارهابى, سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته, وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

فى السياق ذاته, بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح, ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح, برقيتى عزاء الى الرئيس الأفغانى محمد أشرف غني, أعربا خلالهما عن تعازيهما بضحايا الهجوم الانتحاري.