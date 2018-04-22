القاهرة - أ ش أ

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، لدى إغلاق تعاملات اليوم/ الأحد – مستهل تعاملات الأسبوع – وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، قابلها عمليات بيع للمستثمرين المصريين والأجانب.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 7.3 مليار جنيه، ليبلغ مستوى 988.7 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 1.5 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.66 في المائة، لينهي التعاملات عند مستوى 17898.09 نقطة.

كما زاد مؤشر ايجي اكس 100 – الأوسع نطاقاً – بنحو 0.04 في المائة ليبلغ مستوى 2273.97 نقطة.

وتراجع مؤشر إيجي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.17 في المائة مسجلاً 865.69 نقطة.

وفي ختام تعاملات اليوم، ارتفعت أسعار أسهم 84 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 62 شركة، وحافظت 40 شركة على أسعار إغلاقتها السابقة.