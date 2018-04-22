أخبار مصر - شيماء صالح

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركه جنوب الوادي المصرية القابضه للبترول و شركه “جي اتش بي اكسبلوريشن إيجيبت” LTD للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب جبل الزيت بجنوب خليج السويس.

كما وافق المجلس على مشروع قانون المقدم من الحكومه للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقه رأس فنار خليج السويس.