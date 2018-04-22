كابول -أ ش أ

أدان الرئيس الأفغاني أشرف غاني, اليوم الأحد, الهجومين اللذين وقعا بالعاصمة كابول ومدينة بولي خومري عاصمة إقليم بغلان.

ووصف الرئيس الأفغاني الحادثين – حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية – بأنهما “هجومان إرهابيان بشعان”, كما أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وأمنياته بالشفاء العاجل للمصابين وأن يتغمد الله القتلى برحمته.

وقال غاني – عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) – إنه وجه جميع السلطات المعنية بتقديم الدعم والعناية اللازمين للمتضررين جراء الهجومين كان 5 أشخاص قد لقوا مصرعهم جراء مرور حافلة فوق قنبلة بمدينة بولي خومري في هجوم لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن, فيما قتل 31 شخصا وأصيب 57 آخرين جراء هجوم انتحاري على مركز لتسجيل الناخبين في كابول أعلن تنظيم (داعش) مسؤوليته عنه.