أخبار مصر - سما المنياوي

استقبل المتحف المصري الكبير العجلة الحربية والسرير الجنائزي الثالث للملك توت عنخ آمون, وذلك في إطار المشروع المصري الياباني لنقل 72 قطعة أثرية تمهيدا لعرضها ضمن مجموعته المتكاملة داخل المتحف عند افتتاح المرحلة الأولى له أواخر هذا العام.

وذكر الدكتور طارق توفيق المشرف العام على المتحف – في تصريح اليوم / الأحد / – إن العجلة الحربية هي العجلة رقم 5 التي يتم نقلها, كما يعد السرير الجنائزي الثالث من أهم الأسرة الخاصة بالملك توت عنخ أمون, لأنه يمثل شكل بقرة سماوية قد عرفت سابقا باسم “محت ورت” والتي تعني الفيضان العظيم, وكانت تلك البقرة هي التي تحمي الإله رع عندما كان يعيش على الأرض في عصر الآله.

وأضاف إن السرير يصور نقوش للملك توت بعد وفاته بالإله الأكبر أو ابن الإله الذي تحمله البقرة “محت ورت”, ويعلو رأس البقرة على جانبي السرير قرنان يتوسطهما قرص الشمس وعيون البقرة بها دموع سوداء وجسدها مغطي بالنجوم السوداء التي ترمز إلى أرض مصر والمعروفة بالأرض الخصبة السوداء.

من جانبه, أوضح حسن كمال مدير عام الشئون الفنية بالمتحف أنه تم تأمين الأماكن الضعيفة بالقطع قبل تغليفها ونقلها من خلال إجراء أعمال الترميم الأولى والتوثيق للعجلة والسرير, مشيرا إلى أنه بنقل السرير والعجلة الحربية تكون جميع الآثار العضوية المدرجة ضمن المشروع المصرى اليابانى تم الانتهاء من نقلها, وسيتم استكمال أعمال الترميم للسرير والعجلة داخل معمل الأخشاب.

وأكد عيسي زيدان مدير عام الترميم الأولى ونقل الآثار بالمتحف أن فريق العمل حرص وبكل دقة على اتباع أعلى معدلات الأمان فى تغليف وتأمين السرير والعجلة الحربية , وتم استخدام مواد وخامات خالية من الحموضة حتى لا تتفاعل مع طبقات التذهيب وكذلك تدعيم وتأمين الأماكن الضعيفة .