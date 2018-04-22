القاهرة - أ ش أ

قرر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إعادة تشكيل لجنة الفحص الفني، لطلبات استيراد وتصدير الحيوانات والدواجن، بكافة مراحلها وأنواعها وآلاتها ومعداتها ومنتجاتها، وإصدار الموافقة الخاصة بها، برئاسة رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

تضم اللجنة في عضويتها – بحسب القرار الوزاري الذي حمل رقم 522 لسنة 2018 – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورئيس قطاع الشئون المالية والتنمية الإدارية، والمستشار القانوني للوزارة، ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج الحيواني بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

كما تضم مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، ومدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، ومدير عام الثروة الداجنة بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، مدير عام الثروة الحيوانية بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ومدير عام التحسين الوراثي بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ورؤساء أقسام تربية الدواجن، تربية الأبقار، تربية الجاموس، تربية الأرانب والرومي والطيور المائية من معهد بحوث الإنتاج الحيواني، فضلاً عن رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.