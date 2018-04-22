القاهرة - اخبار مصر

نجحت مباحث القاهرة، في القبض على المتهمين بخطف طفل بمنطقة الشرابية، وأمر اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، بإحالتهم إلى النيابة.

تلقى قسم شرطة الشرابية، بلاغا من صاحب محل أسماك باكتشافه تغيب نجله الطفل (محمد 4 سنوات) حال لهوه أمام العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

وبإجراء التحريات، تبين تعرض نجله لواقعة خطف، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2616 لسنة 2018م جنح القسم، وعلى الفور تم تكليف الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور، مدير الإدارة، وتم وضع خطة بحث، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة تم التوصل لمشاهدة للمجني عليه صحبة طالب 18 عاما، أثناء استقلالهما دراجة بخارية من أمام منزل المبلغ، وأنه وراء تغيبه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبط المتهم أثناء استقلاله الدراجة البخارية المشار إليها، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك وبتحريض من مكوجي، وأقر بتمكنه من استدراج الطفل المجني عليه مستخدما الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته بدعوى التنزه، وتقابله مع المتهم الثاني بمنطقة القصيرين دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وأضاف أنهما توجهها لمحل سكن الأخير بمنطقة المرج الجديدة لاحتجاز المجني عليه، وعقب علم المتهم الثاني بافتضاح أمرهما قام بالاتصال به هاتفيا وأخبره بإطلاق سراح الطفل، فقام بتركة بجوار محطة مترو المرج الجديدة، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم الثاني، أسفرت أحدها عن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات وبأقوال المتهم الأول أيدها، وأضاف أنه نظرا لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء والد المجني عليه، اختمرت في ذهنه فكرة خطف الطفل ومساومة أهله لإعادته لهم نظير مبلغ مالي.

وتم التوصل للطفل المجني عليه صحبة بائع وسائق، واللذين أقرا بعثورهما عليه أمام محطة مترو المرج الجديدة واصطحابهما له للاستدلال على مسكنه.