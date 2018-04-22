واشنطن-أ ش أ

ذكرت دراسة طبية حديثة أن الحقن بعلاج دوائي جديد لمرضى الذئبة أظهر نتائج مبشرة للتجارب السريرية الأولية التى أجريت على الدواء.

وأجريت اختبارات أولية لعقار تجريبي أطلق عليه اسم (بليموماب) على مرضى الذئبة الحمامية الجهازية, وهو مرض التهابى مزمن يمكن أن يؤثر على المرضى من النساء بصورة خاصة.

ووفقا للنتائج التي نشرت في عدد أبريل من مجلة (التهاب المفاصل والروماتيزم) أنه تمت الموافقة على عقار (بليموماب) تحت اسم تجاري باسم (بنليستا), يتم تسويقه من قبل شركة (جلاسكو سميث كلاين) البريطانية للصناعات الدوائية فى الولايات المتحدة وكندا وأوروبا للاستخدام الوريدي فى تركيبة مع أدوية الذئبة الأخرى التي أجريت عليها التجارب بين عامي 2011/2015 .

وذكر الدكتور أندريا دوريا الباحث في جامعة (واشنطن) إن إعطاء دواء (بيليموماب) عن طريق الوريد يشكل عقبة في علاج العديد من المرضى بسبب الحاجة إلى الذهاب للمستشفى لتلقى العلاج, مضيفا أن الإدارة الذاتية لعقار (بيليموماب) تحت الجلد تجعل الوصول إلى المستشفى غير ضروري; ما يؤدى إلى توفير فى التكلفة على المرضى والمجتمع