أخبار مصر - حمودة كامل

افتتح عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين معرض مطروح للمنتجات الزراعية والبيئية والمشغولات اليدوية والحرفية تحت رعاية اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بنقابة الصحفيين بالقاهرة والذي يستمر حتى 28 إبريل الجارى وذلك بالتعاون مع شعبة محررى شئون السياحة بالنقابة.

وتفقد نقيب الصحفيين معرض المنتجات البيئية والجناح الخاص بالمقومات السياحية بمطروح والذى يحتوى على بروشورات باللغة العربية والإنجليزية عن مطروح وعرض تليفزيوني عن أشهر الأماكن السياحية بالمحافظة، والتطور الذى شهدته تلك المناطق مؤخرًا ، بالاضافة الى استعدادات المحافظة لإستقبال المصطافين للموسم الصيفى هذا العام.

وأشاد نقيب الصحفيين بالمعرض وبالمنتجات التى تشتهر بها محافظة مطروح من التمور والزيتون، وزيت الزيتون، الأعشاب الطبية ، والمربى وكذلك الأشغال اليدوية البدوية من السجاد والتى نالت إعجاب الزائرين.

ومن جانبه اكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح ، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة، تنظيم معارض دولية فى الدول العربية والأوروبية لعرض منتجات المحافظة البيئية واليدوية المميزة، لضمان تحقيق انتشار هذه المنتجات عربياً وعالمياً، والترويج والتسويق لها بشكل يليق بمكانة المحافظة السياحية.