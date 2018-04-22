القاهرة - اخبار مصر

تمكنت مباحث القاهرة، من القبض على المتهم بالتعدي على عامل بسلاح ابـيض في السلام، وأمر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بإحالته إلى النيابة لتولى التحقيق.

تلقي قسم شرطة السلام ثان بلاغا من مستشفى السلام العام استقباله عاملا مصابا بـ (جرح طعني نافذ بالبطن، جرح بالظهر، جرح شبة نافذ بالصدر).

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه، وآخر بسبب قيام المجني عليه بالتعدي علي شقيق المتهم ومحاولة الاستيلاء علي الدراجة خاصته عنوة، وحال معاتبته تطورت إلي مشاجرة تعدي خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض “مطواة ” محدثا إصابته المشار اليها.

بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم، أسفرت إحداها عن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.