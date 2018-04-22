الكويت-أ ش أ

اكدت الفنانة حنان ترك إنها متحيزة لأبناء جيلها من الفنانات، مثل هند صبرى، وياسمين عبدالعزيز، ومنى زكى، ومنة شلبى، واشارت الى أنها تحرص على متابعة أعمالهم الفنية باستمرار.

وأضافت ترك – خلال جلسة “الإعلام والحياة” ضمن فعاليات الملتقى الاعلامى العربى الـ15 بالكويت، والتى أدارها الاعلامى اللبنانى نيشان – أن ارتداءها للحجاب لم يمنعها عن التمثيل بشكل قاطع، لافتة إلى أنها قامت بأداء أكثر من ستة مسلسلات بعد ارتدائها للحجاب، لكنها فضلت اعتزال التمثيل فيما بعد، بمعزل عن الحجاب، حتى تتفرغ لتربية أولادها.

وفيما يتعلق برد فعل المخرج خالد يوسف عقب ارتدائها الحجاب، أعربت ترك عن تفهمها لموقف خالد يوسف من ارتدائها الحجاب، والذى أعرب عنه من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، دون أن يتواصل معها هاتفيا.