جنيف - أ ش أ

تبدأ في جنيف غدا / الاثنين أعمال الدورة الثانية للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي لعام 2020 للدول الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وتستمر حتى 4 مايو المقبل.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة على مدى أيام عملها بمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالمستحدثات في هذا المجال إضافة إلى أطروحات الدول .

حيث تعتبر اللجنة – التي تشارك فيها كافة الدول الأطراف في المعاهدة – هى المسؤولة عن معالجة المسائل الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالمعاهدة وكذلك بالمؤتمر الاستعراضي وسيترأسها السفير ادم بوجيسكى من بولندا .

وتستمع اللجنة فى يوم عملها الأول غدا إلى كلمات من ايزومى ناكاميستو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثل السامي لشئون نزع السلاح, إضافة إلى وزير الشئون الخارجية الياباني تارو كونو وكذلك كريستوفر فورد مساعد وزير الخارجية الإمريكى للأمن دول وحظر الانتشار النووي .