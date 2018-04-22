القاهرة - أ ش أ

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، أن البيئة الإستثمارية في مصر محفزة للغاية.

وأشارت الوزيرة – خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن – إلى إتخاذ العديد من الخطوات للتيسير على المستثمرين، ومنها قانون الاستثمار الجديد، وتعديلات قانون الشركات، وأخيراً قانون الإفلاس.

وأضافت نصر أن وزارة الإستثمار تعمل على تطبيق شبكات الحماية الإجتماعية الشاملة، ونوهت إلى أن مصر عازمة بقوة على تحقيق الإستدامة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي.