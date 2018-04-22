أخبار مصر - شيماء صالح

أكد رئيس مجلس النواب على عبد العال انه ستتم دعوة وزير الموارد المائية والرى إلى البرلمان من أجل وضع خريطة لتوزيع المياه لرى المحاصيل الزراعية بما بيحقق عدالة توزيعها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، مناقشة نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بعد الموافقة المبدئية عليه.

وأضاف عبد العال مطمئنا النواب “أنا فلاح وأعرف تلك المشكلة، ولابد أن نقوم بعمل خريطة نلتزم بها فى توزيع المياه فى حدود المياه الموجودة لدينا”.