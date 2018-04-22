وكالات

جدد المستوطنون صباح اليوم الأحد، اقتحام ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، وسط قيود تفرضها على الفلسطينيين، ويأتي ذلك، فيما استدعت مخابرات الاحتلال صباح اليوم ثلاثة من حراس المسجد للتحقيق معهم في مركز “القشلة” بالقدس القديمة.

وأغلقت شرطة الاحتلال الساعة الحادي عشر صباحًا باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية، وتوفير الحماية الكاملة لهؤلاء المتطرفين أثناء تجولهم في المسجد.

وذكر مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس، إن مخابرات الاحتلال استدعت الحراس فادي عليان، ولؤي أبو السعد وخليل الترهوني للتحقيق معهم في مركز “القشلة”، وسلمتهم قرار باستمرار منعهم من دخول الأقصى.

وأفاد الدبس أن 65 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح على عدة مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن “الهيكل” المزعوم.