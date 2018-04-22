القاهرة - أ ش أ

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، أن أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري هي غياب ثقافة الجودة، ولذا فقد اختارت الدولة الجودة كخيار لا بديل عنه; للتحديث والتطوير، ولذلك تم إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأضاف عبد الغفار: “أن هذه الهيئة تقوم بدور حيوي في الحياة الأكاديمية من خلال وضع معايير الجودة وتطبيقها ونشر ثقافة الجودة، عبر إصداراتها وتواصلها المستمر مع المؤسسات التعليمية، وأيضا من خلال الأحداث العلمية المتنوعة وعلى رأسها المؤتمر الدولي لها والذي يمثل قناة اتصال بين واقع الجودة في بلادنا ونظيره في العالم”.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اليوم الأحد، والذي تنظمه الهيئة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء

المهندس شريف إسماعيل تحت شعار (تأملات..آفاق..تطلعات)، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ووكيل الأزهر الشريف فضيلة الدكتور عباس شومان ومديرة بعثة المعونة الأمريكية شيري كارين.

وحول التعاون القائم بين هيئة ضمان الجودة ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، أشار عبد الغفار إلى ما رصدته الوزارة من تمويل لاعتماد 140 كلية وزيادة عدد الكليات الحاصلة على الاعتماد من 46 كلية عام 2014 إلى 87 كلية عام 2017 بتكلفة إجمالية 800 مليون جنيه، موضحا أنه خلال العام الماضي، أجرت الهيئة 90 زيارة مراجعة لمؤسسات وبرامج التعليم العالي، وأصدرت 30 قرار اعتماد، فضلا عن 12 قرارا لتجديد اعتماد.