القاهرة - أ ش أ

أعلن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية بالقاهرة لإقامة 9 شوادر رمضانية لبيع السلع الاساسية للمواطنين بأسعار منخفضة عن نظيرتها ليتم نشرها بالأحياء الاكثر احتياجا.

واكد المحافظ، خلال اجتماعه اليوم الاحد مع رؤساء الاحياء، على ضرورة توفير السلع التموينية الخاصة بشهر رمضان لسد احتياجات المواطنين خلال الفترة القادمة، مطالبا بضرورة مراقبة أسعارها والتأكد من سلامتها ووصولها للمواطن بيسر وسهولة.

كما طالب المحافظ بضرورة التنسيق بين مديريات التموين والطب البيطري والشئون الصحية لتفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجارى

وشن الحملات المشتركة والمستمرة على الأسواق والمخابز لفحص المعروض السلعي من المواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ، واتخاذ الإجراءات القانونية

اللازمة حيال المخالفين.