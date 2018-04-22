اخبار مصر- شيرين حسين

قرر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إعادة تشكيل لجنة الفحص الفني لطلبات استيراد وتصدير الأعلاف وخاماتها ومركزاتها وإضافاتها وإصدار الموافقات الخاصة بها برئاسة رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

وتختص اللجنة بحسب القرار بفحص طلبات استيراد وتصدير الأعلاف وخاماتها ومركزاتها وإضافاتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والقرارات الوزارية المنظمة لصناعة وتداول الأعلاف ومراقبة جودتها والموافقة على إصدار التصاريح الاستيرادية والتصديرية.

كما تتولى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمراجعة الموقف الوبائي للأعلاف المستوردة ذات الأصل الحيواني، وإصدار ما يفيد خلوها من الأمراض الوبائية، كما يقوم المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بفحص الأعلاف والخامات والمركزات والإضافات المستوردة وتحليلها وإصدار إخطار للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يفيد مطابقة الشحنات من عدمه.