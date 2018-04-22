القاهرة - أ ش أ

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد دور الكتب والمكتبات العامة والمتخصصة ومكتبات الجامعات والمعاهد، بلغ 1222 مكتبة عام 2016 (344 عامة و324 متخصصة و554 جامعية ومعاهد)، مقابل 1154 مكتبة عام 2015 (350 عامة و285 متخصصة و519 جامعية ومعاهد)، بزيادة بلغت نسبتها 5.9 % .

وأوضح الإحصاء – في بيانه اليوم/ الأحد بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يوم 23 من شهر أبريل من كل عام تحت شعار “خير جليس في الزمان كتاب” – أن عدد المترددين من مطالعين ومستعيرين بلغ خلال عام 2016 نحو 5721 ألف متردد، مقابل 5513 ألف متردد عام 2015 بزيادة بلغت نسبتها 3.8 %.

وأضاف أن عدد الكتب والكتيبات المؤلفة والمترجمة المودعة إيداعاً قانونياً بدار الكتب والوثائق القومية سجل نحو 12.4 ألف كتاب وكتيب خلال الفترة المذكورة مقابل 12.8 ألف كتاب وكتيب خلال فترة المقارنة بانخفاض بلغت نسبته 3.7 % بينما بلغ عدد النسخ المطبوعة 123.7 ألف نسخة عام 2016، مقابل 128.4 ألف نسخة عام 2015 وهي نفس النسبة في عدد الكتب.