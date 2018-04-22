القاهرة - أ ش أ

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تسليم قطع أراضى القرعة “الإسكان الاجتماعى” بامتداد الحى الثالث بمدينة الفيوم الجديدة، والتي تم التقدم لها خلال الفترة من 2017/8/6 : 2017/8/29.

وأشار الوزير إلى أنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية لها بتاريخ 2017/11/25، ابتداء من الثلاثاء الموافق 2018/4/24 وحتى الثلاثاء 2018/5/22.

من جانبه، أوضح المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى من 1 : 13، يوم الثلاثاء 2018/4/24، والقطع من 14 : 27, يوم الخميس 2018/4/26، والقطع من 28 : 31، يوم الأحد 2018/4/29، والقطع من 32 : 45، يوم الإثنين 2018/4/30، والقطع من 46 : 59، يوم الأربعاء 2018/5/2، والقطع من 60 : 73، يوم الخميس 2018/5/3، والقطع من 74 : 87، يوم الأحد 2018/5/6، والقطع من 88 : 101، يوم الإثنين 2018/5/7، والقطع من 102 : 115، يوم الثلاثاء 2018/5/8، والقطع من 116 : 129، يوم الأربعاء 2018/5/9، والقطع من 130 : 143، يوم الخميس 2018/5/10، والقطع من 144 : 157، يوم الأحد 2018/5/13، والقطع من 158 : 171، يوم الإثنين 2018/5/14، والقطع من 172 : 185، يوم الثلاثاء 2018/5/15، والقطع من 186 : 199، يوم الأربعاء 2018/5/16، والقطع من 200 : 213، يوم الخميس 2018/5/17، والقطع من 214 : 227، يوم الأحد 2018/5/20، وتم تخصيص يومى الإثنين 2018/5/21، والثلاثاء 2018/5/22.. لمن تخلف عن الاستلام.

ش ع م