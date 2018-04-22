ليفربول-أ ش أ

أشاد مايكل أوين نجم نادى ليفربول ومنتخب أنجلترا السابق بمحمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول , عقب تحقيقه رقم قياسي في البريميرليج.

وسجل صلاح في هدفه ال`31 في الدوري الإنجليزي في تعادل ليفربول 2-2 أمام ويست بروميتش ألبيون ليصبح اللاعب أكثر من سجل في موسم واحد في تاريخ المسابقة بالتساوي مع رونالدو ولويس سواريز وآلان شيرار.

ووصل صلاح إلى 41 هدفا في 46 لقاء مع فريق ملعب أنفيلد رود في الموسم الحالي.

وأوضح اوين ” صلاح لم يدهشني هذا الموسم, إحصائياته مع روما كانت كذلك رائعة. صلاح يجعلنا نشعر أن هدافين كبار أمثال روبي فاولر وفيرناندو توريس ولويس سواريز مهاجمون متوسطو المستوى”.