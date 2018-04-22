القاهرة-أخبار مصر

تعقد لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة غداً/ الاثنين، اجتماعاً لاختيار حكم لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، المُقرر له الخميس المقبل، فى الجولة الـ34 للدورى الممتاز.

كان الاتحاد أعلن أن طاقم لقاء القمة سيكون مصرياً خاصة بعد حسم الأهلي بطولة الدورى قبل نهاية المسابقة بستة أسابيع، كما فقد الزمالك المركز الثانى رسمياً.

وأكد عصام عبد الفتاح أن لقاء الأهلي والزمالك المقبل سيُقام بطاقم تحكيم مصرى، وهذا قرار نهائى دعمه هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة.

وعن اعتراض الأهلي والزمالك على بعض الحكام المصريين قال عبد الفتاح، “نحترم كل الأندية ولكن قرار اتحاد الكرة النهائى هو الاعتماد على طاقم مصرى لتلك المباراة، ولم يصلنا أى اعترض من الفريقين على اسم أى حكم”.