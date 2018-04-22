القاهرة - أ ش أ

كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، المستشار العمالي التابع لوزارة القوى العاملة ، بالقنصلية المصرية بميلانو، بحل نزاع المواطن “عمرو.ع.م” وديا مع صاحب العمل “مصري الجنسية” علي مستحقات نهاية الخدمة بعد وصل النزاع إلى ساحة القضاء، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وتواصل مكتب التمثيل العمالي عدة مرات مع صاحب العمل ، الذي أبدى تعاونا كاملا مع المكتب لإأنهاء هذا النزاع وديا، وبالفعل تم التوصل لحل نهائي بأن يحصل المواطن المصري على 7600 يورو، أي ما يعادل 160 ألف جنيه مصري وتم انتهاء النزاع.

ووجه الوزير محمد سعفان، والسفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، الشكر والتقدير لصاحب العمل والعامل علي استجابتهما لتسوية النزاع بالطرق الودية بالحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع علي كل منهما .