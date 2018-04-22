القاهرة - أ ش أ

أعلن عصام الصغير، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة حققت العديد من الإنجازات غير المسبوقة خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأشار الصغير – في كلمة خلال الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للعاملين بالهيئة القومية للبريد – إلى أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وتحويلها إلى مراكز خدمات متكاملة مميكنة بالكامل وتزويدها بأحدث الأنظمة، كان له الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعملاء وتقليل التكاليف التشغيلية، مما أدى إلى تعظيم الإيرادات وتحقيق أعلى فائض مالي في تاريخ الهيئة على الإطلاق.

وأضاف رئيس هيئة البريد، أن النقلة النوعية التي حدثت بالهيئة بكافة المحاور طوال الفترة الماضية كان لها الأثر الإيجابي الكبير في استعادة الهيئة لدورها الاستراتيجي الذي تستحقه لما تمتلكه من امكانيات هائلة، وأكد أن ما تم من إنجازات جاء وفق تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات والتي بدأت منذ ثلاثة اعوام.