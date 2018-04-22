اخبار مصر - هالة حربي

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا باستمرار رسم الصادر المفروض على الجلود من الكرست الأبيض أو عديم اللون.

يحدد القرار قيمة الرسم لكل جلدة يتم تصديرها بواقع 250 جنيها على الجلد البقري والجاموسي، و150 جنيها على الجلد اللباني، و15 جنيها على الجلد الضاني، و7.5 جنيه على جلد الماعز، و150 جنيها على الجلد الجملي.

وقال الوزير ان تجديد العمل بهذا القرار لعام آخر يستهدف ضبط ايقاع هذا القطاع انتاجا وتصنيعا بهدف تنظيم تداوله محليا وكذا تصديره للأسواق الخارجية خاصة وان القرار قد ساهم فى تخفيض سعر الجلد البقرى من 950 جنيهاً الى 550 جنيهاً للجلدة الواحدة وهو الامر الذى اسهم فى تخفيض تكلفة الانتاج وخلق نوع من الرواج النسبى للمبيعات من الاحذية والمصنوعات الجلدية

ولفت قابيل الى ان هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ممثل فى مجالس ادارات قطاع دباغة الجلود وصناعة المنتجات الجلدية فضلا عن المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية .