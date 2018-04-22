واشنطن - رويترز

أقر مساهمو البنك الدولي، زيادة رأس المال المدفوع 13 مليار دولار، بما يعزز حصة الصين، لكن مع تطبيق إصلاحات لنظام الإقراض، ترفع تكلفة الاقتراض للشريحة الأعلى من الدول متوسطة الدخل، بينها الصين.

ولفت البنك، إلى أن الخطة تتيح رفع القروض الكلية إلى نحو 80 مليار دولار في السنة المالية 2019، من نحو 59 ملياراً العام الماضي، لتصل في المتوسط إلى نحو 100 مليار دولار بحلول 2030.

وصرح جيم يونج كيم رئيس البنك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن ”رفعنا طاقة البنك الدولي لأكثر من المثلين.. إنه اقتراع ضخم بالثقة لكن التوقعات هائلة“.

وتضيف زيادة رأس المال التي تحققت بشق الأنفس في ظل مقاومة مبدئية من إدارة ترامب 7.5 مليار دولار لرأس المال المدفوع لذراع الإقراض الميسر البنك الدولي للإنشاء والتعمير.