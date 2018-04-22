عدن - أ ش أ

كشفت مصادر عسكرية يمنية اليوم / الأحد عن قيام مليشيات الحوثي بسحب مسلحيها من جبهة صرواح بمحافظة مأرب والدفع بهم إلى محافظة الحديدة كتعزيزات عسكرية .

وأوضحت المصادر، انه تم سحب مسلحين من عدة جبهات في ريف تعز وعمران وحجة لبعض جبهات القتال في صعدة (المعقل الرئيسي لمليشيات الحوثي).

يذكر أن القيادي الحوثي البارز صالح الصماد قد أطلق اليومين الماضيين دعوة للاستنفار في الحديدة، وطالب بتظاهرة مسلحة الاربعاء المقبل خشية تقدم قوات المقاومة الوطنية

والتحالف صوب مدينة وميناء الحديدة .