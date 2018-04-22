القاهرة - أخبار مصر

يصل اليوم/ الأحد، ميجيل أرياس كانيتى، مفوض الاتحاد الأوروبى للطاقة والمناخ، إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة تستغرق 3 أيام، بدعوة من المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

ويتم خلال الزيارة عقد عدة لقاءات ومباحثات بهدف بحث سبل دعم وزيادة مجالات التعاون المشترك بين مصر والاتحاد.

من جانبه، أكد الملا، ان الاتحاد الأوروبى شريك رئيسى لقطاع البترول، ولفت إلى أن هناك اهتمامًا مشتركًا بدعم وتطوير هذه الشراكة من خلال المبادرات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، لدعم المشروعات البترولية والمساهمة في تطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية، ومشروعات تحسين كفاءة استخدامات الطاقة وترشيدها.