كابول - أ ف ب

وقع هجوم انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول اليوم / الاحد استهدف مركزا اداريا يمنح بطاقات التسجل على اللوائح الانتخابية، مما اسفر عن سقوط اربعة قتلى على الاقل و15 جريحا.

وأكد قائد شرطة كابول داوود امين ان الانفجار وقع عند المدخل فيما كان المواطنون متواجدين لسحب تذاكرهم (بطاقة الهوية) .

واضاف ان الهجوم انتحاري، وانه لا يعرف عدد الضحايا بعد.

من جانبه، أوضح الناطق باسم وزير الصحة وحيد مجروحي انه تم استلام جثث اربعة اشخاص و15 جريحا في مستشفيات كابول حتى الآن.