القاهرة - اخبار مصر

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري علي صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “انفوجراف” يوضح القطاعات الرائدة عالية الإنتاج في إحداث النمو الاقتصادي المُرتفع والتي ترتكز خطةُ التنمية المستدامة متوسطة المدى (18/2019-21/2022) عليها

تناول الانفوجراف ذكر قطاع الصناعة التحويلية والذي كشفت الخطة أنه من المقدر زيادة مساهمته في النمو خلال أعوام الخطة من 20٪ إلى نحو 23٪ إلي جانب مساهمة قطاع الإنشاءات من 19.6 % إلى 21.7 %، قطاع تجارة الجُملة والتجزئة من 10.4 % إلى 13.2 % فضلاً عن قطاع الاستخراجات والذي من المقدر ارتفاع مساهمته في النمو الاقتصادي إلى نحو 16 % في العام الأول من الخطة وذلك بعد اكتشاف حقل ظهر.