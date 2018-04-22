نشرة الصباح من أخبار مصر
القاهرة - أخبار مصر
أهم الأخبار:
– شعبة الصيدليات: إنشاء هيئة الدواء حل لأزمة النواقص
– محافظة الوادي الجديد تتعرض لعاصفة ترابية شديدة
– جمعة: ضرورة تقنين واضعي اليد على أملاك الأوقاف
– إيران: سنستأنف تخصيب اليورانيوم بـ”قوة” اذا تخلت واشنطن عن الاتفاق
– الحزب الحاكم في الجزائر يكرر دعوة بوتفليقة للترشح للرئاسة
– هجوم إرهابي على خط نفطي بليبيا
– الأمن السعودي يسقط طائرة لاسلكية ترفيهية في الرياض
– النائب العام يأمر بحجب مواقع لعبة “الحوت الأزرق”
– جروس السويسرى مديرا فنيا للزمالك
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