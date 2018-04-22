القاهرة - أخبار مصر

أهم الأخبار:

– شعبة الصيدليات: إنشاء هيئة الدواء حل لأزمة النواقص

– محافظة الوادي الجديد تتعرض لعاصفة ترابية شديدة

– جمعة: ضرورة تقنين واضعي اليد على أملاك الأوقاف

– إيران: سنستأنف تخصيب اليورانيوم بـ”قوة” اذا تخلت واشنطن عن الاتفاق

– الحزب الحاكم في الجزائر يكرر دعوة بوتفليقة للترشح للرئاسة

– هجوم إرهابي على خط نفطي بليبيا

– الأمن السعودي يسقط طائرة لاسلكية ترفيهية في الرياض

– النائب العام يأمر بحجب مواقع لعبة “الحوت الأزرق”

– جروس السويسرى مديرا فنيا للزمالك